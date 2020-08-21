Мурманск ночью может остаться без электричества

Почти весь Мурманск впадет ненадолго во тьму. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Мурманске в ночь с 21 на 22 августа ожидается масштабное отключение электричества. Связано это будет с проведением испытаний в энергосистеме Заполярья - специалисты проверят работу генераторов Серебрянской ГЭС-15 и Серебрянской ГЭС-6. К счастью, сидеть без света северянам долго не придется.

- При проведении испытаний не предполагается каких-либо ограничений или снижения качества электроэнергии у мурманчан. Тем не менее, если возникнут нештатные ситуации, то возможны кратковременные перерывы электроснабжения (10-15 минут) во всех районах областного центра, - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Ненадолго может остаться без благ цивилизации весь Ленинский округ, 30 улиц в Октябрьском округе, проспект Ленина и некоторые объекты: Мурманскводоканал, Мурманская ТЭЦ, АО «МЭС», администрация Мурманска и правительство Мурманской области. В Первомайском районе могут обесточить 20 улиц, а также Мурманскую ТЭЦ, АО «МЭС», Мурманскводоканал, ГОБУЗ «МОМСЧ «Севрыба».

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