Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 21 августа 2020 года: продлевается самоизоляция для пожилых северян

Пенсионерам продлили самоизоляцию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 21 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 12108 заболевших COVID-19, 9287 человека выздоровели и 133 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 6545 человек. 45 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. Последний раз там выявляли новые случаи 17 августа. Правда, тогда добавились сразу три заболевших. Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2310.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 9798 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 62 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+9, всего 1018), Кольском районе (+2, всего 420), Ковдорском районе (+3, всего 113), Ловозерском районе (+2, всего 38) и Терском районе (+1, всего 27).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 6545 случаев

Белокаменка - 2310 случаев

Североморск - 1018 случаев

Мончегорск – 507 случаев

Кольский район - 420 случаев

Печенгский район - 408 случаев

Апатиты – 265 случаев

Кировск – 155 случаев

Кандалакшский район – 135 случаев

Ковдорский район - 113 случаев

Оленегорск – 110 случаев

Ловозерский район - 38 случаев

Терский район – 27 случаев

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус проник во все уголки Заполярья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 6545

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновляют работу заведения общепита, торговые центры, бассейны.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 27

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 135

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 265 и 155 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 420 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

И снова штрафы

Роспотребнадзор провел три проверки в мурманских магазинах и гипермаркетах. И все они закончились выявлением нарушений. Как выяснилось, сотрудники магазинов обслуживали покупателей без средств защиты.

- На три компании составлены административные протоколы за нарушение санитарных правил, материалы будут переданы в суд для рассмотрения, - рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Лена Лукичева. - Такие нарушения чреваты юридическим лицам штрафами по решению суда в 200 тысяч рублей.

С 19 августа в Мурманской области снят ряд ограничений, возобновили работу магазины, ТЦ, кафе, рестораны. Масочный режим в регионе продолжает действовать. Использовать средства защиты на работе, в общественном транспорте, аптеках, магазинах обязательно как клиентам, так и сотрудникам.

Самоизоляция продолжается

В Мурманской области режим самоизоляции для северян, старше 65 лет, сохраняется до 6 сентября. Работающим пенсионерам, которые не перешли на дистанционный формат и не находятся в отпуске, продлят сроки оплаты больничных листов также до 6 сентября.

- Листки нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, направленных работодателями в Фонд социального страхования, дополнительные сведения или документы предоставлять не нужно, - сообщили в оперативном штабе.

Соответствующее постановление подписано первым заместителем губернатора Оксаной Демченко.

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