Когда и как в Мурманской области планируют снимать ограничения по коронавирусу

Когда в Мурманске откроются кафе и рестораны?
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Признаться, карантин с его бесконечными ограничениями порядком надоел северянам. Жизнь в Мурманской области постепенно возвращается в прежнее русло, а вот когда она забьет ключом, рассказали в оперативном штабе при правительстве региона.
- Выход на плато и последующее снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом позволяют перейти к следующему этапу снятия ограничений в нашем регионе. При сохранении положительной тенденции в ближайший месяц будут открыты многие объекты, - сообщили в оперштабе.
Итак, когда и какие заведения заработают в Заполярье?
С 19 августа откроются:
- организации общественного питания, за исключением фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах;
- торгово-развлекательные центры и магазины любой площади;
- бассейны при условии загрузка до 50%;
- в фитнес-залах, секциях и на всех объектах спорта, а также в музеях и библиотеках увеличается посещаемость до 75%;
- гостиницы, турбазы, хостелы, пансионаты, санатории без ограничений;
- МФЦ без ограничений;
- плановая госпитализация с обязательным тестированием;
- плановая вакцинация по национальному календарю.
С 1 сентября откроются: - детские сады в режиме работы обычных групп;
- детские игровые комнаты;
- школы, гимназии, лицеи, техникумы, вузы.
С 15 сентября откроются: - кинотеатры;
- театры;
- ночные клубы;
- детские центры и другие развлекательные заведения;
- станет возможным проведение концертов и массовых мероприятий.
В оперштабе подчеркивает, что этот план будет выполнять только при сохранении тренда на снижение заболеваемости.
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