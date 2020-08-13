Когда и как в Мурманской области планируют снимать ограничения по коронавирусу

Когда в Мурманске откроются кафе и рестораны? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Признаться, карантин с его бесконечными ограничениями порядком надоел северянам. Жизнь в Мурманской области постепенно возвращается в прежнее русло, а вот когда она забьет ключом, рассказали в оперативном штабе при правительстве региона.

- Выход на плато и последующее снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом позволяют перейти к следующему этапу снятия ограничений в нашем регионе. При сохранении положительной тенденции в ближайший месяц будут открыты многие объекты, - сообщили в оперштабе.

Итак, когда и какие заведения заработают в Заполярье?

С 19 августа откроются:

- организации общественного питания, за исключением фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах;

- торгово-развлекательные центры и магазины любой площади;

- бассейны при условии загрузка до 50%;

- в фитнес-залах, секциях и на всех объектах спорта, а также в музеях и библиотеках увеличается посещаемость до 75%;

- гостиницы, турбазы, хостелы, пансионаты, санатории без ограничений;

- МФЦ без ограничений;

- плановая госпитализация с обязательным тестированием;

- плановая вакцинация по национальному календарю.

С 1 сентября откроются: - детские сады в режиме работы обычных групп;

- детские игровые комнаты;

- школы, гимназии, лицеи, техникумы, вузы.

С 15 сентября откроются: - кинотеатры;

- театры;

- ночные клубы;

- детские центры и другие развлекательные заведения;

- станет возможным проведение концертов и массовых мероприятий.

В оперштабе подчеркивает, что этот план будет выполнять только при сохранении тренда на снижение заболеваемости.

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