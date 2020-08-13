Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 13 августа 2020 года составило 107 человек

Число жертв продолжает расти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус хоть и замедлил свое триумфальное шествие по просторам Кольского полуострова, но стал более смертельно опасным. С начала августа в Мурманской области от коварной инфекции умерли уже 27 человек. И эта цифра продолжает расти.

По информации оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки жертвами COVID-19 стали еще три человека. Сколько им было лет, и имели ли они сопутствующие заболевания, не уточняется. Таким образом, число летальных исходов в Заполярье достигло 107 случаев.

Напомним: самому молодому из погибших был всего 41 год, самому старшему – 93.

Всего на Кольском полуострове коронавирус подхватили 11656 северян. Победить опасный недуг с помощью медиков смогли 8469 человек. 3080 пациентов продолжают бороться за жизнь под наблюдением врачей.