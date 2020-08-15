Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 15 августа 2020 года: число летальных исходов выросло до 109

Количество жертв продолжает расти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 15 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 11720 заболевших COVID-19, 8573 человек выздоровели и 109 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 6284 человека. 37 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, с конца июля не выявляли новых зараженных. Однако 7 августа эпидемиологическое затишье было нарушено - на стройке выявили 2 новых случая, 8 и 11 августа - еще по одному. Сейчас добавился еще новый случай. Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2306.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 9414 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 64 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+9, всего 970), Мончегорске (+2, всего 488), Печенгском районе (+5, всего 389), Кандалакшском районе (+1, всего 127), Оленегорске (+6, всего 105), Ковдорском районе (+1, всего 107) и Кольском районе (+2, всего 416).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 6284 случая

Белокаменка - 2306 случаев

Североморск - 970 случаев

Мончегорск – 488 случаев

Кольский район - 416 случаев

Печенгский район - 389 случаев

Апатиты – 259 случаев

Кировск – 154 случая

Кандалакшский район – 127 случаев

Ковдорский район - 107 случаев

Оленегорск – 105 случаев

Ловозерский район - 35 случаев

Терский район – 23 случая

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус не оставил без внимания все уголки Заполярья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 6284

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновляют работу заведения общепита, торговые центры, бассейны.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 23

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 127

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 259 и 154 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 416 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Жертв стало больше

Число летальных исходов от коронавируса растет изо дня в день. 11 августа число погибших выросло до сотни, но COVID-19 на этом останавливаться не собирается. По данным оперативного штаба при региональном правительстве, 14 августа не смогли выжить от опасной инфекции еще два человека, всего - 109 жертв. Среди них оказалась талантливый мурманский журналист и продюсер Ирина Тверитинова.

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