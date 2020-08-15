Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 15 августа 2020 года составило 112 человек

Погибших от коронавируса становится все больше.
Фото: Артем КИЛЬКИН
С каждым днем в Заполярье выявляют все меньше и меньше заболевших новой коронавирусной инфекцией. А это означает, что Мурманская область продолжает планомерно спускаться с плато пандемии. Однако, увы, это ситуация никак не влияет на статистику летальных исходов. Ежедневно оперативный штаб при правительстве региона сообщает о новых жертвах.
По информации на 15 августа 2020 года, за последние сутки от коронавируса на Кольском полуострове умерли еще три человека. Сколько им было лет и имели ли они сопутствующие заболевания, не сообщается. В итоге число жертв COVID-19 достигло 112 человек.
Напомним: среди погибших и талантливый журналист и продюсер Ирина Тверитинова. Ей было всего 40 лет.
Всего в Мурманской области опасный вирус подхватили 11787 северян. Врачи смогли излечить от коварного недуга 8710 человек.
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