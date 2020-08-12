Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 12 августа 2020 года: количество выздоровевших от коронавируса выросло до 8 тысяч

Коронавирус продолжает одолевать жителей Мурманской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 12 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 11517 заболевших COVID-19, 8150 человек выздоровели и 101 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области на 11 августа. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 6151 человек. Только 57 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, с конца июля не выявляли новых зараженных. Однако 7 августа эпидемиологическое затишье было нарушено - на стройке выявили 2 новых случая, 8 и 11 августа - еще по одному. Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2305.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 9212 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 78 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+6, всего 951), Мончегорске (+4, всего 477), Печенгском районе (+7, всего 377) и Апатитах (+3, всего 259).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области на 11 августа. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 6151 случай

Белокаменка - 2305 случаев

Североморск - 951 случай

Мончегорск – 477 случаев

Кольский район - 413 случаев

Печенгский район - 377 случаев

Апатиты – 259 случаев

Кировск – 154 случая

Кандалакшский район – 116 случаев

Ковдорский район - 103 случая

Оленегорск – 98 случаев

Ловозерский район - 33 случая

Терский район – 23 случая

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 6151

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 23

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 116

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 259 и 154 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 413 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Больше 8 тысяч - здоровы

Хоть коронавирус и не собирается пока что стихать в Заполярье, хорошие новости все равно есть. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе врачи смогли вылечить от опасной инфекции более 8 тысяч человек, а если быть точным - 8150. За последние сутки выздоровели и выписаны из больниц 189 ковидных пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 11 августа 2020 года составило 101 человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 11 августа 2020 года (Подробности)

Какие меры безопасности в связи с коронавирусом приняты в поездах, везущих детей на отдых из Мурманска в Краснодарский край. Ситуацию прокомментировала врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко (Подробности)

И. о. министра здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Положительная динамика сохраняется». Инга Анискова отметила, что ситуация находится под контролем (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru