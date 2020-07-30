Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 30 июля 2020 года: в Мурманской области начинают тестировать на антитела к коронавирусу

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 30 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 9947 заболевших COVID-19, 5697 человек выздоровели и 71 умер.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 5027 человек. Только 120 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке 21 июля выявили 2 заболевших, но через сутки опять наступило затишье, которое сохранялось несколько дней. Однако 28 июля стало известно о двух новых случаях, а 29-го сообщили еще о двух. Таким образом число заболевших на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2301.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 7646 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 156 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+20, всего 818), Мончегорске (+4, всего 414), Оленегорске (+4, всего 75), Кольском районе (+3, всего 370), Апатитах (+2, всего 240) и Кировске (+1, всего 147).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 5027 случаев

Белокаменка - 2301 случай

Североморск - 818 случаев

Мончегорск – 414 случаев

Кольский район - 370 случаев

Печенгский район - 280 случаев

Апатиты – 240 случаев

Кировск – 147 случаев

Кандалакшский район – 92 случая

Ковдорский район - 87 случаев

Оленегорск – 75 случаев

Ловозерский район - 25 случаев

Полярный – 21 случай

Терский район – 19 случаев

ЗАТО Видяево - 16 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Распространение коронавируса по муниципалитетам в Мурманской области.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 5027

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 19

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 92

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 240 и 147 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 370 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Антитела есть?

Тестировать на антитела к коронавирусу северян должны были начать еще в конце весны - начале лета, но из-за роста числа заболевших это стало невозможным. В минздраве Мурманской области объяснили, что сначала мы должны выйти на плато.

И вот пик пройден, поэтому в регионе начинается тестирование.

- Результаты будут полезны для прогноза развития эпидемситуации в нашем регионе и в стране в целом. Благодаря исследованию иммунитета можно будет максимально эффективно спланировать мероприятия по специфической и неспецифической профилактике CoViD-19. Исследование проведут специалисты управления Роспотребнадзора по Мурманской области при содействии регионального минздрава, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Исследование на антитела пройдет в два этапа. С 10.00 30 июля начнется прием электронных анкет на сайте, он будет длиться 3 дня (хотя, возможно, и больше). А с 3 августа начнутся сдача крови и лабораторные исследования, для которых выберут около 3 тысяч человек.

На исследование методом случайной выборки заполненных анкет будут приглашены участники разного возраста: дети от года до 17 лет, а также взрослые шести возрастных групп: 18–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–69, 70 лет и старше. Родственникам людей старшего поколения следует помочь своим близким с заполнением анкет.

В исследовании, проводимом региональным Роспотребнадзором, примут участие люди разного возраста из Мурманска, Апатитов, Кандалакши, Мончегорска и других муниципалитетов. По итогам анкетирования и репрезентативной выборки участникам на почту придёт уведомление со статусом их заявки на участие.

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