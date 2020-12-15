Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 15 декабря 2020 года: в регионе больше 31 тысячи зараженных

Коронавирус одолевает жителей Заполярья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 15 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 31421 заболевший COVID-19, 28663 человека выздоровели и 553 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболел 15551 человек, 135 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2360 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтвержден 29061 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 283 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+23, всего 3194), Кольском районе (+2, всего 1057), Оленегорске (+19, всего 1481), Кандалакшском районе (+33, всего 1747), Мончегорске (+22, всего 2113), Печенгском районе (+30, всего 1267), Ковдорском районе (+9, всего 592), Ловозерском районе (+6, всего 366), ЗАТО Видяево (+4, всего 45).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 15551 случай

Североморск - 3194 случая

Белокаменка - 2360 случаев

Мончегорск – 2113 случаев

Кандалакшский район – 1747 случаев

Оленегорск – 1481 случай

Печенгский район - 1267 случаев

Кольский район - 1057 случаев

Апатиты – 985 случаев

Ковдорский район - 592 случая

Кировск – 495 случаев

Ловозерский район - 366 случаев

Терский район – 132 случая

ЗАТО Видяево - 45 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 15551

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 132

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 1747

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 985 и 495 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1057 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Очередной антирекорд

Хоть Мурманской области и вышла "на плато" по приросту заболевших ковидом, это не мешает региону достигать новых планок. Согласно последним данным оперативного штаба, количество заболевших ковидом с начала пандемии достигло 31 тысячи. Общее число инфицированных - 31421 человек. Напомним: 30 тысяч было достигнуто 9 декабря, а 29 тысяч - 6 декабря.

Однако 90% заболевших COVID-19 в регионе выздоровели, по данным на 14 декабря, это 28663 человека. Уже более 48 тысяч пациентов получили бесплатные противовирусные лекарства.

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