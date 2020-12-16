В Мурманской области Леван Горозия снимает клип, Якубович и Маршал поют для военных, а The Rolling Stones перепутали с Оливером Стоуном

Леван Горозия снимает в Мурманске и Териберке клип. Фото: www.instagram.com/l_one_mars

В последнее время северяне, кажется, даже не успевают следить за тем, кто из знаменитостей приехал в Мурманскую область. А звездопад на кольской земле случился знатный.

Например, Инна Чурикова купалась в Баренцевом море в Териберке, отмечая свой день рождения, а Юлия Барановская с детьми исполнила давнюю мечту – рванула на Рыбачий, чтобы увидеть северное сияние.

Оливер Стоун в Мурманской области посмотрел на Кольскую АЭС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока одни отдыхают, другие работают. Оскароносный режиссер Оливер Стоун приехал в Мурманскую область по приглашению госкорпорации, чтобы снять фильм об изменении климата. Правда, пока что он только посмотрел на работу Кольской АЭС. Кстати, в СМИ произошла ошибка, и некоторые, перепутали Стоуна с The Rolling Stones, написав, что они прилетели на частный корпоратив в наш регион.

Валдис Пельш работает в Мурманской области над фильмом про геогоразведку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

А вот Валдис Пельш уже снимает фильм про геологоразведку. Наталья Водянова тоже в творческом процессе: вместе с детьми она путешествует по России для создания тревел-шоу «Русские каникулы». Модель с семьей заглянула в Мурманск и Териберку.

Наталья Водянова вместе с детьми путешествует по Росссии. Заглянули они и в Мурманск с Териберкой. Фото: www.instagram.com/natasupernova

Повезло экипажу ракетного крейсера «Маршал Устинов», на котором состоялся концерт. Поздравить военнослужащих с Новым годом приехали Александр Маршал и Леонид Якубович.

Александр Маршал исполнил для военнослужащих патриотические песни. Фото: пресс-служба Северного флота

- Они выступили перед моряками в кают-компании крейсера с концертной программой, в которую вошли известные шлягеры прошлых лет и новые песни патриотической направленности. Леонид Якубович рассказал североморцам, как проходят съемки программы «Поле чудес», куда деваются продукты, которые привозят ему в подарок участники шоу и насколько стало труднее вести передачу без зрительской поддержки в зале. Также он предложил морякам ответить на любые их вопросы. Военнослужащие сказали ему, что у матросов нет вопросов. Александр Маршал перед своим выступлением отметил, что всегда с большим удовольствием выступает перед воинскими коллективами, поскольку считает их своими родными, такими, как дед, защищавший Родину на фронтах Великой Отечественной войны и отец – военный летчик, служивший уже в послевоенные годы, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Концерт состоялся для экипажа «Маршала Устинова». Фото: пресс-служба Северного флота.

В пабликах в «ВКонтакте» прошла информация, что в аэропорту «Хибины» видели Валерия Леонтьева, но пока официального подтверждения этому нет. Если народный артист и любовался красотой кольского края, то рассказывать об этом не спешит.

А вот исполнитель Леван Горозия, который раньше выступал как L’One, в своем Instagram охотно делился видео из Мурманска. Репера к нам тоже привела работа – на территории он снимал клип, режиссером которого стал Ладо Кватания. Он также делал клипы Fata Morgana для Markul и Oxxxymiron, «Иуда» для Хаски, «Мама» для Manizha и «387» для Дельфина. Съемочную группу «Хайп продакш» видели и в Териберке, так что в новом видео для Левана будут мелькать вполне узнаваемые пейзажи. Кстати, в компании с исполнителем заметили известного легкоатлета Алексея Лихарева, вероятно, он тоже снимался в клипе. Думаем, что премьера не заставит себя ждать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завершены поиски пропавшего 49-летнего мужчины с усами из Молочного. Павла Вербитского нашли мертвым (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru