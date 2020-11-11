Телеведущая Яна Чурикова и актриса Анастасия Макеева искупались в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане

Поездка на Крайний Север стала для Яны подарком на день рождения. Фото: instagram.com/yana_chu/

Пока границы почти полностью закрыты, а в других странах снова вводят локдаун из-за коронавируса, многие знаменистости предпочитают не рисковать и проводить отпуска в России. Напомним: в октябре в Заполярье прилетала телеведущая Юлия Барановская с детьми.

А теперь в своих Instagram отдыхом на Кольском полуострове похвастались ее коллеги по цеху. Оказалось, что недавно у нас гостила телеведущая Яна Чурикова. Поездка на Крайний Север стала для нее подарком на день рождения.

- Ловите отчеет с дня рождения креи зи рашен даи вера. Очень хотела на ДР оказаться на море. Мечта сбылась. Я на море! На Баренцевом. Тееплые моря, как и южная природа, легко влюбляют в себя. Когда ты юн, ты ищешь простых удовольствии . Но с внутреннеи зрелостью приходят и другие ценности. И вот суровая красота и потрясающе изобилие здешнего подводного мира переворачивают представление о том, что такое дайвинг на Кольском. Это самая северная точка, где я погружалась, - написала Яна Чурикова.

Также она рассказала подписчикам, как ела морских ежей.

- А тем, кто скучает по Ницце и Каннам с их морепродуктовыми кафе на Променад дез Англе и Круазетт, мне даже и сказать-то нечего. Летом, даст Бог, вернусь понырять с баллоном. - добавила телеведущая.

Не испугалась холода и актриса Анастасия Макеева (сериалы "Нюхач", "Анна Каренина", "Сеть", "Легавый").

- Экипаж сказал, что я единственная за все известные рейсы погрузилась дважды за раз в океан на отметке 90 градусов широты. Благодаря ледоколу и службам, что рядом и отгоняли льдины от нас и было осуществлено купание. Со всего рейса из 300 человек окунулись 15, я была вторая под бурные аплодисменты зрителей и журналистов. Кстати, для купания я выбрала купальник слитный в надежде, что будет теплее, но теплее не было, зато я была весьма в нем элегантна, но переживала, чтоб не быть похожей на котика и не стать внезапно кушаньем косатки. Косатки благо были ко мне равнодушны, - написала Анастасия Макеева у себя в Instagram.

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