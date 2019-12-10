2019-12-10T09:50:22+03:00
Звезды

В Мурманске Ольгу Бузову встретили флешмобом

Певица осталась довольна своим концертом в столице Заполярья [видео]
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Ольга Бузова осталась довольна концертом в Мурманске.Ольга Бузова осталась довольна концертом в Мурманске.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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6 декабря в Мурманске состоялся концерт Ольги Бузовой - певица впервые доехала до столицы Заполярья. И осталась довольна теплым приемом.

Северяне встретили звезду флешмобом - станцевали под новую песню Бузовой "Не виновата" (певица запустила в сети челлендж).

- Вы не представляете, как меня встретили сегодня в Мурманске, это нечто! Песня только вышла, а уже набирает обороты, - поделилась впечатлениями в своем Instagram Ольга.

Порадовал ее и сам концерт, а точнее то, как ее встречали зрители.

- Судя по их реакции сегодня, выступление удалось. Я старалась и, как всегда, выкладывалась на все 100. Прием был очень теплый, начиная от моего приезда, когда меня встретили дети танцем под мою песню, заканчивая самим выступлением, когда меня не хотели отпускать со сцены. Спасибо большое, Мурманск, вы лучшие! - рассказала певица в интервью INFA-STAR.

Флешмоб для Бузовой в Мурманске.Видео: www.instagram.com/buzova86

ИСТОЧНИК KP.RU

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