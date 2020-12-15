Стало известно, зачем Оливер Стоун прилетал в Мурманскую область

Режиссер снимает документальный фильм. Фото: Иван Хомич

На минувших выходных в Мурманской области был замечен обладатель трех премий "Оскар", именитый голливудский режиссер Оливер Стоун. Как стало известно, мировая звезда прилетала к нам по приглашению госкорпорации всего на один день, чтобы ознакомиться с предприятием. Пока съемок на Кольском полуострове он не планирует.

Как рассказал режиссер в интервью "Первому каналу", он снимает новый документальный фильм об изменении климата. Он говорит, что вокруг этой проблемы много "хайпа", но ему интересно по-настоящему разобраться в этой проблеме. Оливер Стоун приехал за серьезными ответами на российские атомные станции - в Обнинск, Мурманск и Белоярск. Он убежден, что именно АЭС помогут миру решить экологические проблемы.

- Россия - одна из самых продвинутых стран, если не самая продвинутая, в плане атомной энергетики. Почему это так важно? Мы же все понимаем, что грядущим поколениям потребуется огромное количество энергии, очень много электричества. И без атомной энергетики эту проблему не решить, - объяснил режиссер.

К слову, голливудский деятель совместил приятное с полезным: привился в России от коронавируса.

- Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине, - отметил Оливер Стоун.

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