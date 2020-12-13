В Мурманск прилетел голливудский режиссер Оливер Стоун

Оливер Стоун посетил наш регион. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последнее время в Мурманскую область зачастили именитые гости. Так, на днях Териберку посетила супермодель Наталья Водянова, а в Мурманск приезжал автор фильма "Левиафан" Андрей Звягинцев и телеведущий Валдис Пельш.

Но не только известные россияне заглядывают в наш регион - в столицу Заполярья прилетел голливудский режиссер Оливер Стоун. Об этом на личной странице в Instagram рассказал мурманский предприниматель Иван Хомич, который организовывал трансфер для его команды.

- Великий режиссер посетил нашу глубинку. Классно посодействовать таким людям, - поделился бизнесмен.

По его словам, американский режиссер приехал в кольский край за кадрами для своего нового фильма.

К слову, Оливер Стоун - обладатель трех премий "Оскар". Он снял множество фильмов, среди которых "Сноуден", "Уолл-стрит", документальный сериал "Интервью с Путиным". Также был сценаристом культового "Лицо со шрамом".

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