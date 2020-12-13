В Мурманск прилетел голливудский режиссер Оливер Стоун

Оливер Стоун посетил наш регион.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В последнее время в Мурманскую область зачастили именитые гости. Так, на днях Териберку посетила супермодель Наталья Водянова, а в Мурманск приезжал автор фильма "Левиафан" Андрей Звягинцев и телеведущий Валдис Пельш.
Но не только известные россияне заглядывают в наш регион - в столицу Заполярья прилетел голливудский режиссер Оливер Стоун. Об этом на личной странице в Instagram рассказал мурманский предприниматель Иван Хомич, который организовывал трансфер для его команды.
- Великий режиссер посетил нашу глубинку. Классно посодействовать таким людям, - поделился бизнесмен.
По его словам, американский режиссер приехал в кольский край за кадрами для своего нового фильма.
К слову, Оливер Стоун - обладатель трех премий "Оскар". Он снял множество фильмов, среди которых "Сноуден", "Уолл-стрит", документальный сериал "Интервью с Путиным". Также был сценаристом культового "Лицо со шрамом".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Телеведущая Яна Чурикова и актриса Анастасия Макеева искупались в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Знаменитости продолжают проводить отпуск в Мурманской области (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru