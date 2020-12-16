Завершены поиски пропавшего 49-летнего мужчины с усами из Молочного

Северянина искали с 12 декабря. Фото: vk.com/murmanspas51

К сожалению, поиски пропавших людей не всегда заканчиваются благополучно. Так, 49-летнего Павла Вербитского из Молочного, который исчез 12 декабря, не вернувшись домой от друзей, нашли мертвым. На место происшествия выезжал следователь Кольского района.

- Тело мужчины было обнаружено в овраге, в ста метрах от железной дороги в поселке Молочный. При осмотре тела повреждений, характерных для насильственной смерти, зафиксировано не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти северянина, проводится доследственная проверка, - уточнила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Напомним: стала известна причина смерти подростка, который умер в магазине Североморска. Следователи не стали возбуждать уголовное дело.

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