В Мурманске работает Валдис Пельш

В его копилке есть уже работы о Севморпути, ленд-лизах, Великой Отечественной войне в Заполярье. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Телеведущий и телепродюсер Валдис Пельш часто бывает в Мурманской области. Вместе со своей съемочной группой он делает документальные фильмы с духом Севера. В его копилке есть уже работы о Севморпути, ленд-лизах, Великой Отечественной войне в Заполярье. В прошлом году телеведущий побывал в путешествии к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы», о чем тоже сделал проект. Еще одна его работа - «Арктика будущего».

В июне губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе Валдис Пельш будет снимать фильм о геологической разведке. Процесс уже идет.

В эти дни телеведущий работает в Мурманске. 9 декабря на борту судна «Казанин эксплорер», которое теперь имеет порт-приписки Мурманск руководителю МАГЭ Алексею Казанину Андрей Чибис вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и медаль «За заслуги перед Мурманской областью». На тожественном моменте присутствовала и команда Валдиса Пельша.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В бюджет Мурманской области заложили 37 миллионов рублей для улучшения жилищных условий ветеранов и инвалидов. В том числе помогут восьми ветеранам Великой Отечественной войны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru