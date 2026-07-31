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НовостиДом. Семья31 июля 2026 13:25

Спасенных под Апатитами лебедят-сирот планируют передать в Лапландский заповедник

В Мурманской области спасли двух лебедят, родителей которых сбил поезд
Наталья ЛОБАНОВА
Сейчас маленьких пернатых выхаживает мурманчанка Наталья Раевская. Фото: t.me/mvdszfo

Сейчас маленьких пернатых выхаживает мурманчанка Наталья Раевская. Фото: t.me/mvdszfo

В конце июня в Мурманской области спасли двух лебедят - их родители попали под поезд в районе Апатитов, когда вели малышей к озеру. Сейчас маленьких пернатых выхаживает мурманчанка Наталья Раевская.

О дальнейшей судьбе, которая ждет малышей, рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО: после того, как лебедята окрепнут, их планируют передать в Лапландский природный заповедник.

Напомним: в Мурманской области спасли от веревок краснокнижного горбатого кита.

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