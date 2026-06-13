Веревки порезали тело до жира. В Мурманской области успешно закончилась операция по спасению горбатого кита

Веревки туго обвивали тело кита, прижав к нему плавники. Фото: t.me/naturepeople_ru / Николай Романенков / фонд "Природа и люди"

Исход этой спасательной операции было трудно предугадать, ведь пациент не понимал, что может погибнуть и ему хотят помочь. Но люди оказались настойчивее: в Мурманской области спасли краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в рыболовецких снастях.

Горбача с веревками на теле заметили 10 июня во время мониторинга китов в Баренцевом море.

«Это взрослое животное, оба грудных плавника прижаты к телу, и веревка сильно порезала кожу, в некоторых местах виден подкожный жир. Кит имеет нормальную упитанность, что говорит о том, что он запутался относительно недавно. Мы обнаружили его в «рыбном пятне», где он пытался кормиться. Стало ясно, что сам он распутаться не сможет», - рассказала тогда руководитель экспедиции, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им.А.Н. Северцова РАН, к.б.н. Наталья Крюкова.

Решение было принято сразу - надо спасать. Тем более, что именно в Мурманской области в июне 2024 года провели первую в России спасательную операцию ради горбача. Тогда кит, которого назвали Станислав, тоже запутался в снастях, которые мешали ему питаться. И вот на дворе снова июнь, но 2026-го, и новому животному, которого назвали Петей, нужна помощь людей.

12 июня стало известно, что Росприроднадзор выдал разрешение на операцию - без него ее не провести, так как горбатые киты находятся в международной и российской Красных книгах. Тогда же в Мурманскую область прибыли специалисты с Дальнего Востока, которые в море должны были не просто найти кита, а подойти к нему и перерезать веревки. Задача была сложнейшая.

Ради животного объединились многие: гиды, сотрудники погранслужбы, министерства, представители природоохранных фондов, волонтеры, представители бизнеса, банка, ученые и другие.

И вот 13 июня пришла заветная новость - Петя спасен!

«Совсем недавно коллеги сообщили, что веревку удалось полностью извлечь. Сейчас специалисты делают финальный обход, чтобы окончательно убедиться, что животному больше ничего не угрожает. Погода портится, но ученые остаются на месте — пока есть возможность, они будут наблюдать за китом, чтобы понять, как он себя чувствует после освобождения и как реагирует на перемены. Очень надеюсь, что все будет хорошо», - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Если Станислава спасали почти неделю, то его собрату удалось помочь быстрее. Почему? Между ними были различия, хоть тип запутывания был схожий - плотная веревка обхватила тело, начала его сдавливать и резать мягкие ткани.

«Но у Пети веревка расположена немного дальше по телу и заблокировала оба грудных плавника. По сути, кит может удерживаться на плаву и кормиться только за счет работы хвоста и всего тела. Именно поэтому он перемещается по акватории относительно медленно. У Станислава грудные плавники оставались свободными, что позволяло ему активно уходить от спасателей на протяжении нескольких дней», - рассказала специалист по морским млекопитающим, биолог Анастасия Куница.

Запутавшийся в снастях Станислав был в опасности, но его собрат буквально был в шаге от гибели. И специалисты. которые вышли в море ради спасения кита, показали высший пилотаж - веревки перерезали с первой попытки!

Кстати, после спасения Станислав уже два года подряд возвращается в Баренцево море (киты не сидят на одном месте и ходят вслед за рыбой, а в теплые воды идут, чтобы принести потомство), может, и Петя будет встречаться у Кольского полуострова?

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