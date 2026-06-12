Спасатели в пути, море патрулируют пограничники. В Мурманской области будут вызволять из беды краснокнижного горбатого кита

Веревки туго обвили тело кита. Фото: t.me/naturepeople_ru / Николай Романенков / фонд "Природа и люди"

В Мурманской области готовятся к сложной спасательной операции: задача - помочь краснокнижному горбатому киту, который запутался в рыболовецких снастях. Его заметили в акватории региона, а затем стало известно, что он сейчас находится у острова Кильдин.

В 2024 году в Кольском Заполярье уже спасали горбатого кита, тело которого сдавила рыболовецкая веревка. Тогда это была первая в России подобная операция. Если бы Станиславу - так назвали горбача - не помогли, то снасть бы передавила ему «мешок» - туда, раскрывая пасть, кит заглатывает рыбу. Кит уже не мог нормально кормиться, а с такими путами ему бы грозила медленная мучительная смерть от голода.

«Что ты придумала, кита спасать! В России никогда такое не делали», - услышала гид Татьяна Ефремова в ответ на свою инициативу, что животному надо помочь.

Несмотря на это, разные специалисты объединились, чтобы провести спасательную операцию. И этим летом люди снова должны действовать вместе, чтобы помочь уже другому киту. Как рассказала специалист по морским млекопитающим, биолог Анастасия Куница, его, запутавшегося в снастях, обнаружили во время экспедиции по мониторингу популяции горбатых китов в Баренцевом море 10 июня.

«Мы увидели кита с веревкой вокруг туловища. Это взрослое животное, оба грудных плавника прижаты к телу, и веревка сильно порезала кожу, в некоторых местах виден подкожный жир. Кит имеет нормальную упитанность, что говорит о том, что он запутался относительно недавно. Мы обнаружили его в «рыбном пятне», где он пытался кормиться. Мы провели фотосъемку для оценки степени сложности запутывания. Стало ясно, что сам он распутаться не сможет», - рассказала руководитель экспедиции, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им.А.Н. Северцова РАН, к.б.н. Наталья Крюкова.

Капитанов просят не подходить близко к киту. Фото: t.me/naturepeople_ru / Николай Романенков / фонд "Природа и люди"

Если Станислав плавал вблизи Териберки, то его товарищ по беде находится дальше - сначала его видели у полуострова Рыбачий, затем у острова Кильдин, который находится гораздо больше (порядка полутора-двух часов на судне от Мурманска). Несмотря на все трудности, участники операции настроены решительно.

«Животное в опасности, и сейчас наша главная задача — помочь ему освободиться. Специалисты фонда «Природа и люди», ученые ИПЭЭ РАН и нашего Мурманского арктического университета уже провели мониторинг, оценили состояние кита и передали все данные в Росприроднадзор. Именно для таких критических ситуаций был создан Центр по изучению и сохранению морских млекопитающих. Он работает на базе нашего МАУ, объединяя лучших экспертов», - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ожидается, что специалисты с Дальнего Востока прибудут 13 июня. А пока, как рассказали работающие в том районе гиды, сотрудники погранслужбы патрулируют Баренцево море у острова Кильдин, чтобы суда не подходили близко к киту, так как это вызывает у него сильный стресс, и животное не подпустит к себе судно со спасателями.

К судовладельцам обращаются с просьбой.

«Просим воздержаться от беспокойства кита и не предпринимать самостоятельных попыток приблизиться к нему. Все необходимые фото- и видеоматериалы, позволяющие оценить состояние животного и характер запутывания, уже получены командой специалистов. Дополнительный сбор информации в настоящее время не требуется. Для успешного проведения спасательной операции крайне важно обеспечить отсутствие посторонних судов в районе проведения работ. Нахождение других катеров существенно затрудняет работу спасательной группы и может создать дополнительные риски как для кита, так и для участников операции. В связи с этим просим в ближайшие дни не заходить в указанную акваторию либо соблюдать дистанцию не менее 1000 метров от места проведения работ», - рассказала Анастасия Куница.

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