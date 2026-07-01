Родителей сбил поезд. В Мурманской области спасают двух маленьких лебедей-сирот

В Мурманской области выхаживают двух птенцов лебедей, которые остались сиротами. Фото: Наталья Раевская / vk.com/crimeriver

В Мурманской области выхаживают двух птенцов лебедей, которые остались сиротами.

«В лесу под Апатитами родители вели их к озеру через железную дорогу, и их сбил поезд. На суше лебеди не очень быстро и шустро бегают, особенно с малышами. Работники РЖД стали искать помощь для лебедят. Люди откликнулись и несколько дней прочесывали лес и озеро. Малышей удалось найти и поймать. Сейчас они у меня. Немного подрастут и поедут в Питер, в центр "Сирин". Таких больших птиц здесь мне растить негде», - рассказала мурманчанка Наталья Раевская, которая помогает диким птицам.

В Мурманской области водится несколько видов лебедей, в том числе кликуны и шипуны, первые занесены в региональную Красную книгу.

Северяне могут помочь с кормом для птенцов. Информация, как это сделать, размещена на странице у Натальи Раевской в ВК.

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