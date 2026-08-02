Рыбак из Мурманска рассказал, какой мусор попадает в трал вместе с уловом

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов, который в свое время прославился не только на всю страну, но и за ее пределами благодаря фотографиям и видео необычных рыб, рассказал о том, какой мусор попадает в трал вместе с уловом. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов, который в свое время прославился не только на всю страну, но и за ее пределами благодаря фотографиям и видео необычных рыб, рассказал о том, какой мусор попадает в трал вместе с уловом.

В своем Telegram-канале «Записки из бутылки» он показал, что моряки могут вытянуть из воды не только рыбу, но и, например, автомобильные покрышки.

«Это не просто досадный мусор, который мешает работе. Со временем резина перетирается о камни, превращаясь в токсичный микропластик, который тоннами разносится Гольфстримом. Ученые уже бьют тревогу: частицы пластика находят в желудках более чем половины баренцевоморской трески», - пишет северянин.

Также он рассказал, что что проблема загрязнения Баренцева моря бытовыми и промышленными отходами обостряется с каждым годом.

«Рыбаки, конечно, мусор обратно за борт не кидают (по крайней мере, адекватные) — все собирается и везется на берег в утилизацию. Но масштаб беды на дне впечатляет. Баренцево море, к сожалению, стремительно превращается в конечную станцию для мирового океанского мусора», - рассказал Роман Федорцов.

Напомним: в Мурманске начали устанавливать новые закрытые площадки для мусора.

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