В Мурманске начали устанавливать новые закрытые площадки для мусора

В Мурманске в этом году планируют обновить около 70 контейнерных площадок для сбора твердых и крупногабаритных отходов. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев.
Новые площадки должны быть удобными, современными, а также выдерживать суровый северный климат.
Одним из нововведений станут объекты закрытого типа: первая такая площадка уже устанавливается во дворе дома № 13 на улице Володарского. В ближайшие дни специалисты завершат монтаж конструкции.
Как отметил Иван Лебедев, после установки и начала эксплуатации конструкций их при необходимости доработают с учетом пожеланий жителей.
«Продолжаем работать над тем, чтобы город становился чище, комфортнее и уютнее для каждого жителя. Будем благодарны мурманчанам за бережное отношение к новым объектам», - подчеркнул мэр.
Напомним: жителей Мурманска приглашают на уборку ручья Чистый в Кольском парке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru