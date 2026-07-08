В Мурманске начали устанавливать новые закрытые площадки для мусора

Новые площадки должны быть удобными, современными, а также выдерживать суровый северный климат. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске в этом году планируют обновить около 70 контейнерных площадок для сбора твердых и крупногабаритных отходов. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев.

Новые площадки должны быть удобными, современными, а также выдерживать суровый северный климат.

Одним из нововведений станут объекты закрытого типа: первая такая площадка уже устанавливается во дворе дома № 13 на улице Володарского. В ближайшие дни специалисты завершат монтаж конструкции.

Как отметил Иван Лебедев, после установки и начала эксплуатации конструкций их при необходимости доработают с учетом пожеланий жителей.

«Продолжаем работать над тем, чтобы город становился чище, комфортнее и уютнее для каждого жителя. Будем благодарны мурманчанам за бережное отношение к новым объектам», - подчеркнул мэр.

Напомним: жителей Мурманска приглашают на уборку ручья Чистый в Кольском парке.

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