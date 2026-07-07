Жителей Мурманска приглашают на уборку ручья Чистый в Кольском парке

В 2025 году в регионе к акции присоединились более 2,2 тысячи добровольцев. Им удалось убрать мусор с 63,3 километра берегов водоемов. Фото: Минприроды Мурманской области / vk.com/ecology_51

Жителей Мурманска 10 июля приглашают присоединиться к Всероссийской экологической акции «Вода России» и убраться на ручье Чистом. Сбор участников пройдет у сцены Кольского парка, начало - в 11.00.

Организаторы подготовили для добровольцев не только уборку территории с раздельным сбором мусора, но и культурно-просветительскую программу. Всем участникам бесплатно выдадут необходимый инвентарь - перчатки и мешки для мусора, сообщили в минприроды региона.

Всего с начала проведения акции «Вода России» в Мурманской области состоялось более 380 экологических мероприятий. За это время участие в них приняли свыше 11 тысяч человек, которые очистили около 350 километров береговой линии.

В 2025 году в регионе к акции присоединились более 2,2 тысячи добровольцев. Им удалось убрать мусор с 63,3 километра берегов водоемов.

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