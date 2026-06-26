Залить бензин в канистру на АЗС Мурманской области нельзя. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области введены ограничения на продажу топлива на АЗС.

Так, некоторые отпускают только определенное количество литров (30-100), другие ввели обязательную предоплату.

«Заправка в канистры и другие емкости запрещена. Ограничения приняты в интересах всех потребителей и позволяют равномерно распределить запасы, не допустить опустошения резервуаров до прибытия очередной партии. Так можно обеспечить топливом максимальное число жителей. Мера носит временный характер и будет скорректирована по мере стабилизации поставок», - рассказали в министерстве информационной политики Мурманской области.

Напомним: летом 2026 года будут внесены корректировки в расписание поездов «Таврия», курсирующих в Крым и обратно, - их количество сократят. Коснется это и состава, который соединяет Мурманск и Севастополь.

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