Поезд Мурманск – Севастополь будет отменен со 2 июля

Последний рейс поезда Мурманск - Севастополь состоится в июле. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летом 2026 года будут внесены корректировки в расписание поездов «Таврия», курсирующих в Крым и обратно, - их количество сократят. Коснется это и состава, который соединяет Мурманск и Севастополь.

«Поезд № 183/184 (вместе с прицепной группой № 414/413 из Архангельска) будет отменен. последний рейс из Мурманска состоится 2 июля. Из Керчи – 29 июня. Последний рейс прицепной группы из Архангельска состоится 3 июля», - рассказали в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Напомним: красивый подарок сделала природа пассажирам летевшего в Мурманск самолета. Из иллюминаторов они наблюдали достаточно редкое природное явление - глорию.

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