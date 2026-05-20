В Мурманске с борта самолета сфотографировали редкое атмосферное оптическое явление

Красивый подарок сделала природа пассажирам летевшего в Мурманск самолета. Из иллюминаторов они наблюдали достаточно редкое природное явление - глорию.

«Это красивое атмосферное оптическое явление в виде цветных концентрических колец света, которые появляются на облаках или тумане вокруг тени самого наблюдателя (в данном случае самолета). Солнечный свет проходит сквозь мелкие капли воды и рассеивается. Из-за процесса дифракции солнечные лучи преломляются, формируя идеальный радужный круг», - рассказали в паблике ВК «Погода в Мурманске».

Там же можно посмотреть снимок глории, сделанный аттестованным гидом Владиславом Лайтером.

Напомним: жители Мурманской области застали на Волосяной сопке редкое оптическое явление. На вершине одной из возвышенной они заметили призрака.

