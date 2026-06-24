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Общество24 июня 2026 14:53

В правительстве Мурманской области рассказали о ситуации с бензином на АЗС в регионе

Ряд АЗС в Мурманской области ввели ограничения на продажу бензина
Мария ПАШЕНКОВА
Временные ограничения на продажу топлива на АЗС Мурманской области нужны для равномерного распределения запасов.

Временные ограничения на продажу топлива на АЗС Мурманской области нужны для равномерного распределения запасов.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ряде российских регионов наблюдаются проблемы с продажей топлива на АЗС от частичных ограничений до отпуска бензина и дизеля только службам, обеспечивающим жизнедеятельность. Ситуацию в Мурманской области прокомментировало местное правительство.

Водители в Кольском Заполярье стали сообщать, что и здесь на некоторых заправках есть ограничения. Так, некоторые отпускают только определенное количество литров (30-100), другие ввели обязательную предоплату. Также не отпускают топливо в канистрах. В региональном правительстве подтвердили, что такие ограничения есть.

«Из-за изменений логистических цепочек по всей стране временные трудности с поставками топлива возникли как на сетевых, так и на независимых заправочных станциях в Мурманской области. В связи с перераспределением потока потребителей на крупные АЗС сетевые заправки ввели временные ограничения на отпуск топлива. Это решение принято в интересах всех потребителей и позволяет равномерно распределить запасы, не допустить опустошения резервуаров до прибытия очередной партии. Так можно обеспечить топливом максимальное число жителей. Мера носит временный характер и будет скорректирована по мере стабилизации поставок», - пояснили в правительстве.

При этим ограничения не касаются экстренных служб и представителей важных отраслей экономики, которые могут приобретать топливо в любом нужном им объеме. Очередей на АЗС сейчас нет.

Также правительство Мурманской области обратилось в федеральный центр с предложением реорганизовать порядок отгрузки топлива с нефтебаз для Кольского Заполярья по цене, не превышающей актуальный биржевой индекс. Вместе с УФАС региональные власти контролируют цены на топливо, чтобы не допустить спекуляции на них. Тем компаниям-участникам рынка, кто будет безосновательно и сильно повышать цены, пригрозили проверками со стороны правоохранительных органов.

Чтобы избежать дефицита бензина и дизеля, в Кольском Заполярье будут использовать дополнительные резервы подвижного состава крупных компаний и новые пути поставок. КОНКРЕТНО

Какие ограничения по продаже топлива существуют на АЗС Мурманской области «Лукойл»: бензин – 30 л, ДТ – 60 л. «Роснефть»: бензин – 99 л, ДТ – без ограничений. «Газпромнефть»: бензин – 30 л, ДТ – 30 л (60 л – по карте лояльности).

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