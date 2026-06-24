Временные ограничения на продажу топлива на АЗС Мурманской области нужны для равномерного распределения запасов. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ряде российских регионов наблюдаются проблемы с продажей топлива на АЗС от частичных ограничений до отпуска бензина и дизеля только службам, обеспечивающим жизнедеятельность. Ситуацию в Мурманской области прокомментировало местное правительство.

Водители в Кольском Заполярье стали сообщать, что и здесь на некоторых заправках есть ограничения. Так, некоторые отпускают только определенное количество литров (30-100), другие ввели обязательную предоплату. Также не отпускают топливо в канистрах. В региональном правительстве подтвердили, что такие ограничения есть.

«Из-за изменений логистических цепочек по всей стране временные трудности с поставками топлива возникли как на сетевых, так и на независимых заправочных станциях в Мурманской области. В связи с перераспределением потока потребителей на крупные АЗС сетевые заправки ввели временные ограничения на отпуск топлива. Это решение принято в интересах всех потребителей и позволяет равномерно распределить запасы, не допустить опустошения резервуаров до прибытия очередной партии. Так можно обеспечить топливом максимальное число жителей. Мера носит временный характер и будет скорректирована по мере стабилизации поставок», - пояснили в правительстве.

При этим ограничения не касаются экстренных служб и представителей важных отраслей экономики, которые могут приобретать топливо в любом нужном им объеме. Очередей на АЗС сейчас нет.

Также правительство Мурманской области обратилось в федеральный центр с предложением реорганизовать порядок отгрузки топлива с нефтебаз для Кольского Заполярья по цене, не превышающей актуальный биржевой индекс. Вместе с УФАС региональные власти контролируют цены на топливо, чтобы не допустить спекуляции на них. Тем компаниям-участникам рынка, кто будет безосновательно и сильно повышать цены, пригрозили проверками со стороны правоохранительных органов.

Чтобы избежать дефицита бензина и дизеля, в Кольском Заполярье будут использовать дополнительные резервы подвижного состава крупных компаний и новые пути поставок. КОНКРЕТНО

Какие ограничения по продаже топлива существуют на АЗС Мурманской области «Лукойл»: бензин – 30 л, ДТ – 60 л. «Роснефть»: бензин – 99 л, ДТ – без ограничений. «Газпромнефть»: бензин – 30 л, ДТ – 30 л (60 л – по карте лояльности).

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