Мурманский океанариум могут признать банкротом

Океанариум в Мурманске находится на грани закрытия. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Арбитражный суд Мурманской области поступил иск от уполномоченного органа о признании «Арктиксервис - Мурманский океанариум» банкротом.

«На настоящий момент заявление к производству не принято, дата судебного заседания не назначена», - рассказали в пресс-службе суда.

Океанариум закрыт с 1 января 2022 года, когда не смог получить лицензию на работу из-за несоответствия требования изменившегося законодательства, в том числе по содержанию животных. Для того, чтобы здесь проходили представления, надо было провести реконструкцию, которая продолжается до сих пор.

Организация, которая находится в частных руках, испытывает серьезные финансовые трудности, так как не может самостоятельно зарабатывать деньги, а собственник практически остановил финансирование. С февраля сотрудники не получают зарплату, рыбу для животных поставляют рыболовецкие организации.

Новый дамоклов меч навис над организацией в прошлом году, когда УФССП по Мурманской области вышло в Арбитражный суд с иском из-за задолженности перед бюджетом по налогам и сборам, в начале она составляла 1,48 миллиона рублей.

«Суть иска - в налоговых платежах: денег нет - налоги не платятся. Налоговая служба обратилась к судебным приставам, которые уже подали иск в суд. С конца 2024 по 2026 годы сумма долга выросла до 4 миллионов рублей. С этого года льготной ставки для малого бизнеса мы лишились, взносы теперь составляют 30%», - объяснила «КП»-Мурманск» директор океанариума Ирина Коротыш.

С завершением реконструкции на добровольных началах помогают северяне, также был открыт счет, на который можно перевести деньги океанариуму в дар. Правительство Мурманской области помогает организации в юридических вопросах, чтобы помочь сохранить земельный участок.

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