Губернатор, члены правительства и депутаты пожертвуют океанариуму в Мурманске

Сотрудники работают на добровольных началах, ведь зарплату им не платят с февраля. Но животных в беде они бросить не могут. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 22 июня обсудили непростую ситуацию вокруг океанариума в Мурманске.

С февраля его сотрудники не получают зарплату, силами волонтеров завершается реконструкция, без которой организация не получит лицензию на работу, также из-за долгов океанариум может потерять земельный участок.

«Проблемы связаны с отсутствием источника финансирования как у коммерческого предприятия: поддержка со стороны единственного учредителя не осуществляется, а проведение культурно-зрелищных мероприятий невозможно. Мы провели встречу с руководителем океанариума Ириной Коротыш и обсудили, что требует оперативной помощи и поддержки. Так, главная проблема сейчас - задолженность по зарплате, несмотря на которую сотрудники добросовестно продолжают выполнять свои обязанности», - рассказала вице-губернатор Ксения Зинатуллина.

Несмотря на то, что океанариум находится в частных руках, правительство Мурманской области ему поможет. Например, организация может рассчитывать на юридическую поддержку в судебном процессе по иску об изъятии земельного участка. Также будет открыт специальный счет для приема денег в дар, чтобы можно было закрыть хотя бы часть долгов. Пожертвования коммерческая организация принимать не может. Также закон запрещает направлять на решение таких проблем бюджетные средства.

Губернатор Андрей Чибис поручил изучить юридические процедуры, чтобы понять, как можно помочь океанариуму.

«Если единственная возможность выплатить сейчас людям деньги - объявить сбор, то давайте так. Я лично после оперативного совещания переведу средства, приглашают к этому присоединиться коллег, депутатов, однопартийцев», - отметил Андрей Чибис.

Напомним: прокуратура контролирует содержание животных в океанариуме Мурманска.

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