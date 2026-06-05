Прокуратура контролирует содержание животных в океанариуме Мурманска

Сейчас Мурманский океанариум, к слову, самый северный в мире, переживает трудные времена: из-за долгов он может потерять земельный участок и закрыться насовсем. Фото: Елена КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура сообщает, что содержание животных в Мурманском океанариума находится на постоянном контроле. По данной теме проходят совещания и встречи рабочих групп. На одном из них была достигнута договоренность, что каждые два месяца специалисты будут обследовать ластоногих артистов.

Такая работа ведется с 2022 года.

«По результатам обследования, проведенного 26 мая 2026 года ихтиопатологом ветеринарной службы, установлено, что все животные активны, упитанны, их поведение соответствует видовым и возрастным особенностям, пищевая активность – в пределах нормы. Клинических признаков заболеваний не выявлено, кормление осуществляется трижды в день, рыбным кормом животные обеспечены», - рассказали в прокуратуре.

Сейчас Мурманский океанариум, к слову, самый северный в мире, переживает трудные времена: из-за долгов он может потерять земельный участок и закрыться насовсем. Неравнодушные северяне привозят животным рыбу и собирают деньги на завершение ремонта, без которого океанариум не сможет получить лицензию и возобновить работу (он закрыт с 2022 года)/

На ситуацию с организацией, где сотрудники с февраля не получают зарплату, обратила внимание уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

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