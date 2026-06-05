«Выходить оттуда без слез очень тяжело». Неравнодушные северяне собирают деньги на помощь Мурманскому океанариуму

Сотрудники работают на добровольных началах, ведь зарплату им не платят с февраля. Но животных в беде они бросить не могут. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманскому океанариуму, который сейчас находится на грани закрытия из-за миллионных долгов и проблем с собственником, активно помогают неравнодушные северяне. Всего за неделю жители насобирали на нужды организации полмиллиона рублей.

Инициатором благотворительного сбора выступил предприниматель Александр Мананников, к которому сотрудники океанариума обратились за помощью - в учреждении сломался морозильный ларь, где хранилась рыба для тюленей.

«Мы открыли сбор в группе в соцсетях, собрали около 50 тысяч за несколько часов. Потом я съездил в океанариум, и стало понятно, что сотрудникам нужна помощь не только с морозильной камерой, - рассказывает бизнесмен «КП»-Мурманск». - Мы убрали территорию, где был строительный мусор, также будем ремонтировать вентиляцию. На эти цели мы уже суммарно собрали 479 тысяч рублей. Также скоро откроем сбор на замену электрики и крыши».

Предприниматель надеется, что океанариум все-таки заберут в городскую или областную собственность. Сотрудники работают там на добровольных началах, ведь зарплату им не платят с февраля. Но животных в беде они бросить не могут.

«Хотя и обстановка для морских обитателей очень приятная - они содержатся в прекрасных условиях, в учреждении царит атмосфера предательства. Выйти оттуда без слез очень тяжело даже мужчине. Такой социально значимый объект бросили на произвол судьбы. Я не могу уложить это в голове», - признается Александр.

Напомним: омбудсмен Лантратова отреагировала на ситуацию вокруг океанариума в Мурманске.

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