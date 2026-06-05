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НовостиОбщество5 июня 2026 8:31

«Выходить оттуда без слез очень тяжело». Неравнодушные северяне собирают деньги на помощь Мурманскому океанариуму

Жители Мурманска собрали полмиллиона рублей на помощь городскому океанариуму
Наталья ЛОБАНОВА
Сотрудники работают на добровольных началах, ведь зарплату им не платят с февраля. Но животных в беде они бросить не могут.

Сотрудники работают на добровольных началах, ведь зарплату им не платят с февраля. Но животных в беде они бросить не могут.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманскому океанариуму, который сейчас находится на грани закрытия из-за миллионных долгов и проблем с собственником, активно помогают неравнодушные северяне. Всего за неделю жители насобирали на нужды организации полмиллиона рублей.

Инициатором благотворительного сбора выступил предприниматель Александр Мананников, к которому сотрудники океанариума обратились за помощью - в учреждении сломался морозильный ларь, где хранилась рыба для тюленей.

«Мы открыли сбор в группе в соцсетях, собрали около 50 тысяч за несколько часов. Потом я съездил в океанариум, и стало понятно, что сотрудникам нужна помощь не только с морозильной камерой, - рассказывает бизнесмен «КП»-Мурманск». - Мы убрали территорию, где был строительный мусор, также будем ремонтировать вентиляцию. На эти цели мы уже суммарно собрали 479 тысяч рублей. Также скоро откроем сбор на замену электрики и крыши».

Предприниматель надеется, что океанариум все-таки заберут в городскую или областную собственность. Сотрудники работают там на добровольных началах, ведь зарплату им не платят с февраля. Но животных в беде они бросить не могут.

«Хотя и обстановка для морских обитателей очень приятная - они содержатся в прекрасных условиях, в учреждении царит атмосфера предательства. Выйти оттуда без слез очень тяжело даже мужчине. Такой социально значимый объект бросили на произвол судьбы. Я не могу уложить это в голове», - признается Александр.

Напомним: омбудсмен Лантратова отреагировала на ситуацию вокруг океанариума в Мурманске.

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