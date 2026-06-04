Омбудсмен Лантратова об океанариуме в Мурманске: Животные не должны становиться заложниками разбирательств

Океанариум в Мурманске не работает уже четыре года. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова отреагировала на публикации СМИ об океанариуме в Мурманске.

Как писала «КП»-Мурманск», с февраля сотрудники не получают зарплату, с рыбой для животных помогают рыболовецкие компании, также организация из-за долгов может лишиться земельного участка под зданием.

Как рассказала омбудсмен, она обратилась в прокуратуру Мурманской области и Государственную инспекцию труда для защиты прав сотрудников, а также направила запрос в Минприроды РФ с просьбой оценить условия содержания животных.

«Рассмотреть возможность их временного перевода в другие организации. Туда, где им смогут обеспечить необходимый уход. Животные не должны становиться заложниками хозяйственных и уголовных разбирательств. А сотрудники работать бесплатно», - сообщила Яна Лантратова.

К слову, перевозка ластоногих артистов в Москву на временное проживание уже рассматривалась. Но животные уже не молоды, есть особенности по их здоровью и большой риск, что они не переживут дорогу, разлуку с любимыми тренерами и новые условия жизни. В 2022 году тысячи северян подписали петицию против переселения обитателей океанариума.

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