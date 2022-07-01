Петицию против перевозки животных из океанариума в Мурманске в Москву подписало более 8 тысяч человек

С 1 января океанариум в Мурманске закрыт из-за отсутствия лицензии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 января океанариум в Мурманске закрыт из-за отсутствия лицензии. В 2023 году планируют приступить к строительству нового здания, для этого старое снесут. На время работ, которые могут занять три года, животных хотят перевезти на временное проживание в Московский зоопарк.

Против такого решения выступают и сотрудники океанариума, и многие северяне. Так, в сети появилась петиция против перевозки ластоногих артистов. На данный момент ее подписало более 8 тысяч человек. Еще несколько тысяч подписей сотрудники океанариума собрали на бумаге.

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