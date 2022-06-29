Андрей Чибис о мурманском океанариуме: Наша задача – обеспечить безопасность животных

Океанариум закрыт с 1 января, так как не смог получить лицензию. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В середине июля животных из океанариума в Мурманске планируют перевезти в Московский зоопарк. В 2023 года старое здание собираются начать сносить, после чего приступят к строительству нового. Ориентировочно, объект сдадут в 2026 году, до этого животные будут временно находиться в столице.

Многие просят оставить Филю и компанию в Мурманской области. Тему океанариума подняли на отчете главы региона по работе за 2021 год.

- Все делается под контролем. Животные будут содержаться в хороших условиях, транспортировка будет безопасная. Наша задача - обеспечить их безопасность. Они живут в воде без очистки – это вредно и опасно для них, - сообщил Андрей Чибис.

Океанариум закрыт с 1 января, так как не смог получить лицензию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru