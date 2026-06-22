В океанариуме Мурманска рассказали, как перевести организации деньги в дар

Для океанариума в Мурманске нашли способ хоть немного исправить труднейшее положение дел, в котором оказалась организация. Для того, чтобы избавиться от долгов, а у сотрудников, которые с февраля не получают зарплату, были хоть какие-то деньги к существованию, открыли специальный счет для прием денег в дар. Только в таком формате коммерческая организация может получить деньги.

«Мы обращаемся к вам, жители Мурманской области и все, кому дорога судьба уникального символа Заполярья. Мы не можем сделать это без вас. Только вместе мы сможем сохранить океанариум! Каждый может перечислить средства на расчетный счет ООО "Арктиксервис — Мурманский океанариум"», - рассказали в организации.

Для физических лиц и некоммерческих организаций ограничений по сумме нет, коммерческие организации могут перевести не более 3 тысяч рублей. Северяне в платежном поручении в назначении платежа должны указать «дарение денежных средств, организации - составить договор.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

Получатель: ООО «Арктиксервис — Мурманский океанариум»

ИНН: 5190161612

КПП организации: 519001001

Расчетный счет: 40702810090810003805

Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Корр. счет: 30101810145250000411

БИК: 044525411

Напомним: губернатор, члены правительства и депутаты пожертвуют океанариуму в Мурманске.

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