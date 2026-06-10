Жители Первомайского округа Мурманска снова жалуются на запах газа

В мае жители Первомайского округа Мурманска стали жаловаться на сильный запах газа. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В мае жители Первомайского округа Мурманска стали жаловаться на сильный запах газа. Особенным стало то, что его чувствовали даже в домах, которые не подключены к газоснабжению.

Северяне были уверены, что это утечка с нефтебазы у Кольского залива, в ее районе запах был особенно сильным. Однако прокуратуре Мурманской области «КП»-Мурманск» сообщили, что нарушений в работе нефтебазы нет, как и газа. Сильный запах может быть связан с выпариванием вагонов с нефтесодержащими продуктами.

В июне ситуация повторилась.

«Вечером 9 июня снова пошел сильный запах газа, он сохраняется и на следующие сутки. Запах резкий, проникает даже через закрытые окна», - рассказали «КП»-Мурманск» жительница дальней Первомайки Мария.

Напомним: гости природного парка «Териберка» жалуются на неработающий туалет.

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