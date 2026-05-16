В минприроде объяснили, почему туалет в природном парке «Териберка» плохо работает

Как рассказали читатели «КП», туалет или закрыт, или есть вопросы к его содержанию, в том числе чистоте и наличию воды. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2024 году в природном парке «Териберка» заработал первый туалетный модуль - его построили за счет денег, которые туристы платят, чтобы посетить особо охраняемую природную территорию. Для гостей посещение уборной - бесплатное.

Однако у туристов есть нарекания по работе туалета. Как рассказали читатели «КП», он или закрыт, или есть вопросы к его содержанию, в том числе чистоте и наличию воды.

Как объяснили «КП»-Мурманск» в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области, уборка модуля осуществляется в соответствии с контрактом на обслуживание. И главная трудность в том, что в природном парке нет водопровода.

«Туалет работает автономно, на привозной воде. В периоды туристического наплыва за неделю природный парк может посещать более двух тысяч человек. Подрядчик старается оперативно реагировать на обращения управляющего учреждения, однако из-за нагрузки туалет периодически выходит из строя. Большую часть времени туалет все же выполняет свои функции», - сообщили в профильном ведомстве.

Там же уточнили, что для гостей Териберки доступны два других туалета: при автозаправочной станции «Evecta» (ул. Приморская, 1Б) и у местного ДК на ул. 1-я Пятилетка, 14, последний работает платно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru