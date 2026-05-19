Уже несколько дней жители Первомайского округа Мурманска жалуются на сильный запах газа. Причем чувствуют его даже в домах, которые не подключены к газоснабжению.

В качестве источника запаха северяне называют нефтебазу у Кольского залива.

«В газовой службе сказали звонить в МЧС и 112, а МЧС сказало звонить в газовую службу. Диспетчер газовой ответил, что это утечка с нефтяной базы, что служба весь день 16 мая и всю ночь ездила на вызовы, они ничего не могут сделать. Поэтому предложили обратиться в службу 0051. В 0051 ответили обратиться в МЧС. Запах газа до рвоты, дышать невозможно», - написал подписчик ВК-сообщества «Мурманск ДТП ЧП».

В прокуратуре Мурманской области «КП»-Мурманск» сообщили, что нарушений в работе нефтебазы нет, как и газа. Сильный запах может быть связан с выпариванием вагонов с нефтесодержащими продуктами.

При этом те северяне, кто часто ездит по Прибрежной улице, говорят, что запах от очистки вагонов не похож на запах газа, который чувствуют жители Первомайки.

