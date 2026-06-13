В администрации Мурманска рассказали, что ждет пересаженную в Дровяное сирень с проспекта Ленина

Чтобы не рубить кусты, их решили переместить. Северяне же опасаются, что насаждения не приживутся на новом месте. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Растущую на проспекте Ленина в Мурманске в районе домов №№ 82-86 сирень перевезут в Дровяное. Причина для этого - устройство пешеходной зоны, вынос электросетей в рамках проекта «Чистое небо» и возвращение на прежнее место остановки общественного транспорта.

Чтобы не рубить кусты, их решили переместить. Северяне же опасаются, что насаждения не приживутся на новом месте.

В администрации города рассказали, что ждет сирень.

«Все растения вместе с корневой системой выкапываются и перевозятся на экспериментальную специализированную площадку для последующего выхаживания. Наличие изолированной адаптационной площадки обеспечивает возможность проведения комплекса агротехнических мероприятий по выхаживанию и реабилитации старовозрастных зеленых насаждений, пересадка которых в открытый грунт общего пользования сопряжена с высоким риском их гибели», - отметили в мэрии.

Напомним: в администрации Мурманска рассказали, зачем у «Сферы» вырубили много деревьев.

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