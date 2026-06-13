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НовостиОбщество13 июня 2026 5:10

В администрации Мурманска рассказали, что ждет пересаженную в Дровяное сирень с проспекта Ленина

Сирень с проспекта Ленина в Мурманске будет расти на экспериментальной площадке
Ника СВЕТЛОВА
Чтобы не рубить кусты, их решили переместить. Северяне же опасаются, что насаждения не приживутся на новом месте.

Чтобы не рубить кусты, их решили переместить. Северяне же опасаются, что насаждения не приживутся на новом месте.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Растущую на проспекте Ленина в Мурманске в районе домов №№ 82-86 сирень перевезут в Дровяное. Причина для этого - устройство пешеходной зоны, вынос электросетей в рамках проекта «Чистое небо» и возвращение на прежнее место остановки общественного транспорта.

Чтобы не рубить кусты, их решили переместить. Северяне же опасаются, что насаждения не приживутся на новом месте.

В администрации города рассказали, что ждет сирень.

«Все растения вместе с корневой системой выкапываются и перевозятся на экспериментальную специализированную площадку для последующего выхаживания. Наличие изолированной адаптационной площадки обеспечивает возможность проведения комплекса агротехнических мероприятий по выхаживанию и реабилитации старовозрастных зеленых насаждений, пересадка которых в открытый грунт общего пользования сопряжена с высоким риском их гибели», - отметили в мэрии.

Напомним: в администрации Мурманска рассказали, зачем у «Сферы» вырубили много деревьев.

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