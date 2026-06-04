Администрация Мурманска объяснила, почему сирень убирают с проспекта Ленина

Работы проводят комитет по развитию городского хозяйства и Управление дорожного хозяйства. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске началась пересадка кустов сирени, растущих на проспекте Ленина в районе домов № 82-86. Работы проводят комитет по развитию городского хозяйства и Управление дорожного хозяйства.

«Пересадка связана с предстоящим благоустройством тротуара и выносом электросетей в рамках проекта «Чистое небо». Также здесь планируется вернуть остановку общественного транспорта на ее историческое место», - сообщили в мэрии.

Решение о переносе кустов приняли с учетом мнения местных жителей и рекомендаций специалистов Полярно-альпийского ботанического сада-института. Сирень пересадят на экспериментальную площадку в микрорайоне Дровяное: территорию ранее рекультивировали по федеральному проекту «Чистая страна» и уже используют для восстановления городских тюльпанов.

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