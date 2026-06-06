В администрации Мурманска рассказали, зачем у «Сферы» вырубили много деревьев

Жители Мурманска обратили внимание, что у здания, где раньше находился боулинг-центр «Сфера» вырубили много деревьев, в основном - рябины. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Мурманска обратили внимание, что у здания, где раньше находился боулинг-центр «Сфера» вырубили много деревьев, в основном - рябины.

«Причем они живые, с листьями. А можно узнать, почему? И так в городе половина деревьев сухие, черные, хотелось бы, чтобы нормальных было больше...», - написала на странице губернатора Мурманской области в ВК Олия Бельская.

В комитете по развитию городского хозяйства администрации Мурманска ответили, что работы в районе дома № 27 на проспекте Кольском проводились на основании разрешения выданного ООО «СЗИТЦ».

«Важно пояснить: речь идет не о массовой вырубке здоровых деревьев, а о санитарной обрезке некоторых зеленых насаждений. Удалялись сухие, поврежденные и аварийные стволы; побочные (лишние) стволы деревьев, при этом центральный ствол сохранялся для формирования здоровой и симметричной кроны. Таким образом, живые здоровые деревья не вырубались – наоборот, обрезка направлена на их оздоровление и придание аккуратной формы. Мы понимаем, что визуально это может выглядеть как «оголение», но со временем кроны восстановятся и станут более красивыми и безопасными», - рассказали в мэрии.

Напомним: в Мурманске началась пересадка кустов сирени, растущих на проспекте Ленина в районе домов № 82-86. Работы проводят комитет по развитию городского хозяйства и Управление дорожного хозяйства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru