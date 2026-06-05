Стало известно, где в центре Мурманска построят новый 10-этажный ЖК

За зданием правительства Мурманской области появится новая многоэтажка. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам работы делегации из Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме стало известно, что федеральный застройщик Glorax построит в Мурманске новый 10-этажный ЖК в районе улицы Профсоюзов.

«КП»-Мурманск» узнала точную локацию.

«Это будет территория у Профсоюзов, 18», - уточнил нашей редакции официальный представитель девелопера.

Речь об участке за зданием правительства Мурманской области, где ранее снесли аварийный деревянный дом.

Напомним: министерство строительства Мурманской области сообщает о начале работ по возведению нового жилого комплекса на улице Генерала Журбы в Мурманске.

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