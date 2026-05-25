На улице Генерала Журбы в Мурманске начинается строительство 16-этажного дома

Министерство строительства Мурманской области сообщает о начале работ по возведению нового жилого комплекса на улице Генерала Журбы в Мурманске.

«В 2024 году разрешение на строительство на этом участке было получено другим застройщиком. Однако работы так и не начались. Инициативу перехватили строители из Архангельска, которые по достоинству оценили созданные в Мурманской области условия для реализации проектов жилищного строительства», - сообщает профильное министерство.

По его данным, комплекс будет состоять из 16-этажного жилого дома на 193 квартиры с панорамными окнами на 9-16 этажах и кладовыми на цокольном этаже. Но прежде всего на площадке надо снести старые здания.

Напомним: в Мурманской области состоялся первый превентивный выезд по адресам многоквартирных домов, в котором приняла участие первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Элина Акулова.

