В Мурманской области начались предупреждающие выезды в жилые дома

В Мурманской области северяне смогут пожаловаться на коммунальные проблемы во время еженедельных рейдов Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области состоялся первый превентивный выезд по адресам многоквартирных домов, в котором приняла участие первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Элина Акулова.

Она пообщалась с жильцами дома № 18 на улице Героев Рыбачьего в Мурманске.

«Прозвучали жалобы на затопленный подвал, качество уборки, наличие грызунов, возгорание и неудовлетворительный вывоз ТКО. Управляющей компании даны конкретные поручения и сроки устранения. Исполнение – на контроле министерства», - сообщили в правительстве Мурманской области.

Сообщается, что такие предупреждающие выезды будут проходить еженедельно, чтобы жильцы могли напрямую рассказать о своих коммунальных проблемах, пока они не стали масштабнее и труднее для разрешения.

Напомним: в Мурманской области продолжают наводить порядок в сфере управления жилыми домами. Всего в регионе работает 156 управляющих организаций. За 2025 год и с начала 2026 года провели около 1,4 тысячи проверок УК, по итогам которых выдали порядка 900 предписаний об устранении нарушений.

