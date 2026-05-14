В Мурманской области оштрафовали управляющие компании на 20 млн рублей

В Мурманской области продолжают наводить порядок в сфере управления жилыми домами.

В Мурманской области продолжают наводить порядок в сфере управления жилыми домами. Всего в регионе работает 156 управляющих организаций. За 2025 год и с начала 2026 года провели около 1,4 тысячи проверок УК, по итогам которых выдали порядка 900 предписаний об устранении нарушений, сообщила первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Элина Акулова.

«Исполнительская дисциплина растет: выполнено более 90% предписаний и около 95% предостережений. В 2025 году суды вынесли более 500 постановлений о штрафах на общую сумму 19 млн рублей. За первые четыре месяца 2026 года - около 70 постановлений на 1,2 млн рублей. Основная часть штрафов - с должностных лиц УК», - сообщила замминистра.

Рабочая группа под руководством заместителя губернатора Ольги Вовк рассмотрела деятельность 26 управляющих компаний. В итоге лицензию прекратили у ООО «УК Заполярная Цитадель». Подано исковое заявление об аннулировании лицензии ООО «ЮНИ ДОМ». Работа по лишению лицензий других организаций, которые не устранили нарушения, продолжается.

