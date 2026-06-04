В районе улицы Профсоюзов в Мурманске построят 10-этажный жилой комплекс

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
На полях Петербургского международного экономического форума достигнуто еще одно важное для Мурманска соглашение: правительство Мурманской области и федеральный застройщик GloraX подписали соглашение о строительстве в областном центре 10-этажного жилого комплекса. Его планируют создать в районе улицы Профсоюзов, но точная локация пока не озвучивается.
Инвестиции в проект составят порядка 1 миллиарда рублей. Как сообщили в правительстве Мурманской области, инвестор планирует безвозмездно передать 300 кв. м региону под социальные задачи.
«Я уже отмечал, что несмотря на определенные сложности в строительной отрасли по всей России, в Мурманской области объемы ввода жилья стабильно растут. Только за последние семь лет этот показатель увеличился более чем в 3 раза», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Компания GloraX уже строит жилой комплекс в Долине Уюта.
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