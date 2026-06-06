Водителям в Мурманске напоминают о закрытии дороги к популярной достопримечательности

Водителям напоминают, что из-за работ закрыта для проезда территория вокруг памятника и проезд к нему. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске началась реконструкция мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», которая продлится три года.

Водителям напоминают, что из-за работ закрыта для проезда территория вокруг памятника и проезд к нему.

«Вводится ограничение движения всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца с 29 мая 2026 года до 23.59 1 октября 2028 года», - рассказали в администрации Мурманска.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис раскритиковал качество дорожных работ и организацию ремонта на дорогах региона, в том числе на мосту через Кольский залив.

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