Водителям в Мурманске напоминают о закрытии дороги к популярной достопримечательности

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Мурманске началась реконструкция мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», которая продлится три года.
Водителям напоминают, что из-за работ закрыта для проезда территория вокруг памятника и проезд к нему.
«Вводится ограничение движения всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца с 29 мая 2026 года до 23.59 1 октября 2028 года», - рассказали в администрации Мурманска.
Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис раскритиковал качество дорожных работ и организацию ремонта на дорогах региона, в том числе на мосту через Кольский залив.
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