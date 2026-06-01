Губернатор Чибис раскритиковал дорожников за ремонт моста через Кольский залив

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис раскритиковал качество дорожных работ и организацию ремонта на дорогах региона, в том числе на мосту. через Кольский залив

На оперативном совещании глава региона подчеркнул, что водители не должны расплачиваться за ошибки подрядчиков поврежденными автомобилями и дорогостоящим ремонтом.

«Там ехать невозможно, это нормально что ли? Почему такое отношение к водителям? Если такое количество проблем, то нужно заставлять снимать это все и делать по новой, как это было на улице Подгорной, где участок полностью переделывали за счет подрядчика», - сказал Андрей Чибис.

Отдельное внимание уделили вопросам безопасности дорожного движения. Глава региона отметил, что во время ремонта нужно обеспечивать понятную навигацию, вовремя устанавливать предупреждающие знаки и минимизировать неудобства для автомобилистов.

Также Андрей Чибис поставил вопрос о контроле качества работ со стороны заказчиков и потребовал не допускать ситуации, когда проблемы на объектах остаются без внимания.

