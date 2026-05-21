С 29 мая памятник «Алеша» в Мурманске закроют на реконструкцию

Тем северянам и гостям Мурманска, кто хочет побывать у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», стоит поторопиться - с 29 мая территорию вокруг него закроют, так как «Алешу» ждет большая реконструкция.

«Она продлится три года с окончанием работы в 2028 году. Это уникальный памятник, второй по высоте в России, выше только "Родина-мать"», - рассказала заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина.

На время реконструкции площадку у мемориала закроют для посещения. Так что северяне и туристы смогут посмотреть на «Алешу» только со стороны.

Напомним: в Мурманске трещины на мемориале «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» временно загерметизировали.

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия

