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Звезды19 октября 2022 11:12

В Мурманске трещины на памятнике "Алеше" временно загерметизировали

Для выполнения дальнейшего ремонта запланирована диагностика мемориала
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение мемориала, специалисты временно загерметизировали трещины бетонной конструкции.

Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение мемориала, специалисты временно загерметизировали трещины бетонной конструкции.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Минувшим летом на главной достопримечательности Мурманска - памятнике Защитникам Советского Заполярья - северяне заметили трещину. Вскоре на пострадавшего "Алешу" обратили внимание власти города и решили заняться его ремонтом.

Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение мемориала, специалисты временно загерметизировали трещины бетонной конструкции. Работы выполняло ООО "Мурманская Строительная Компания", у которой есть лицензия на проведение работ по сохранению памятников истории и культуры.

- Это позволило фактически законсервировать начинающиеся процессы разрушения до момента принятия решения о способе реконструкции. Работы еще не завершены, после окончательного высыхания смеси будет дальнейшая обработка, - сообщили в мэрии Мурманска.

Для получения экспертного заключения о перечне необходимых работ для дальнейшего ремонта между УДХ и ООО "Стройтехэксперт" из Тулы подписан контракт на выполнение работ по диагностике состояния монумента. После этого будет решаться вопрос о комплексном восстановлении мемориала.

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