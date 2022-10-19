В Мурманске трещины на памятнике "Алеше" временно загерметизировали

Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение мемориала, специалисты временно загерметизировали трещины бетонной конструкции. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Минувшим летом на главной достопримечательности Мурманска - памятнике Защитникам Советского Заполярья - северяне заметили трещину. Вскоре на пострадавшего "Алешу" обратили внимание власти города и решили заняться его ремонтом.

Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение мемориала, специалисты временно загерметизировали трещины бетонной конструкции. Работы выполняло ООО "Мурманская Строительная Компания", у которой есть лицензия на проведение работ по сохранению памятников истории и культуры.

- Это позволило фактически законсервировать начинающиеся процессы разрушения до момента принятия решения о способе реконструкции. Работы еще не завершены, после окончательного высыхания смеси будет дальнейшая обработка, - сообщили в мэрии Мурманска.

Для получения экспертного заключения о перечне необходимых работ для дальнейшего ремонта между УДХ и ООО "Стройтехэксперт" из Тулы подписан контракт на выполнение работ по диагностике состояния монумента. После этого будет решаться вопрос о комплексном восстановлении мемориала.

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